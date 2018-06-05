В Петербурге открылся семинар для прокуроров о преследовании за преступления в DarkNet

ТАСС , 5 июня. Генпрокуратура России Международная ассоциация прокуроров (МАП) открыли двухдневный семинар для прокуроров о преследовании за преступления в сети Даркнет (DarkNet, анонимный сегмент интернета), а также за отмывание средств с помощью виртуальных и криптовалют. Как сообщили в Генпрокуратуре России, двухдневный семинар глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям проходит на базе регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге.

"Преподаватели глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям МАП Хайн Дрис (Нидерланды) и Савина Груйчич (Республика Хорватия), а также работники прокуратуры РФ в течение двух дней проведут 11 обучающих сессий по вопросам цифровой криминалистики, использования электронных доказательств, отмывания денежных средств с использованием виртуальных и криптовалют, проблем преследования за совершение преступлений, совершенных в сети Даркнет, а также о роли международных организаций в борьбе с киберпреступностью", — сообщили в Генпрокуратуре.

В семинаре также принимают участие представители прокуратур Азербайджана, Белоруссии, Монголии, Казахстана и Киргизии.

Генеральный секретарь МАП — председатель глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям Хан Мораал подчеркнул, что борьба с киберпреступностью является наиболее сложной задачей для прокуроров и, несмотря на то, что многие связанные с ней вызовы еще требуют законодательного регулирования, уже сейчас прокурорам необходимо делиться лучшими практическими наработками. В свою очередь, начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Денис Грунис сообщил, что ежегодно увеличивается количество поступающих в российскую прокуратуру запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с киберпреступностью.