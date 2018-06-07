Умер разработчик самолета «Руслан»

По его словам, инженер на 84-м году жизни скончался после тяжелой болезни.

Виктор Толмачев родился в 1934 году в Курске и с детства занимался конструированием авиамоделей. Он окончил Харьковский авиационный институт, с 1964 года работал в КБ «Антонов» , начав с должности инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии «Ан» и их модификаций. В 1986-1992 годах он был главным конструктором грузовых самолетов Ан-124 «Руслан» и «Ан-225» «Мрия» (тяжелых дальних транспортных самолетов для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, десантных воздушных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники).

С 1991 года Толмачев был техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр»

В начале июня стало известно, что России рассматривает возобновление производство Ан-124 «Руслан» под новым брендом, однако на Украине заявили о невозможности его производства на российской территории.