Ещё
Умер разработчик самолета «Руслан»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер разработчик самолета «Руслан» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Умер советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексея Рогозина.
По его словам, инженер на 84-м году жизни скончался после тяжелой болезни.
Виктор Толмачев родился в 1934 году в Курске и с детства занимался конструированием авиамоделей. Он окончил Харьковский авиационный институт, с 1964 года работал в КБ «Антонов», начав с должности инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии «Ан» и их модификаций. В 1986-1992 годах он был главным конструктором грузовых самолетов Ан-124 «Руслан» и «Ан-225» «Мрия» (тяжелых дальних транспортных самолетов для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, десантных воздушных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники).
С 1991 года Толмачев был техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр».
В начале июня стало известно, что России рассматривает возобновление производство Ан-124 «Руслан» под новым брендом, однако на Украине заявили о невозможности его производства на российской территории.
Последние новости
Главные цитаты с линии Путина: для тех, кто пропустил Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста Вашингтон раскрыл правду об «умолявшем на коленях о встрече» Ким Чен Ыне
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко3
Абрамович наказал Британию623
Тактаров назвал лучшего тренера для сборной России2
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию129
Австралия бойкотирует ЧМ-2018441
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение