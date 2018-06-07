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Умер разработчик Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев
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Умер разработчик Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Скончался советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев, сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.
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