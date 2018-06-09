На ЧМ по баскетболу 3х3 россиянки выиграли два стартовых матча

Действующие чемпионки мира, россиянки, отметили годовщину олимпийского признания победами над Угандой (22:8) и Андоррой (21:9). Причем Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Людмила Сапова обе встречи завершали досрочно, до истечения 10 минут чистого времени игры. Как следует из названия дисциплины, на площадке находятся по три баскетболистки, но еще по одной девушке сидят на стульчике для запасного. Поэтому в составах команд — по четыре спортсменки.

Игра прекращается досрочно, когда один из соперников наберет 21 очко. В матче с Угандой эту цифру удалось превзойти в связи с тем, что в тот момент, когда россиянки имели в своем активе 20 баллов, они завершили встречи дальним попаданием, которое в отличие от классического баскетбола здесь оценивается двумя очками.

Забавный эпизод произошел в концовке матча против Андорры. У России уже было 20 очков, и Людмила Сапова встала на линию штрафных. Поскольку баскетболистки из карликового государства уже превысили лимит в шесть фолов, нарушение на броске каралось двумя штрафными — по одному баллу за каждое попадание. Кто-то из наших девушек крикнул Саповой: «Может, поиграем еще?». Людмила была не против и сознательно «смазала» первый штрафной, а вот второй мяч, как ни странно, в кольцо залетел против желания. Россиянки даже огорчились тому, что не смогли поиграть еще пару минут чистого времени.

Удивительно, но в женском рейтинге баскетбола 3х3 для национальных федераций крошечная Андорра находится на втором (!) месте. Такова демократичность этого вида: не нужно, как в «классике» искать 12 высококлассных игроков, достаточно четверки исполнителей. Поэтому даже самые, казалось бы, экзотические для баскетбола страны успешно выступают в «3х3». И, пожалуй, синоним названия этого вида спорта «стритбол» (уличный баскетбол) уже морально устарел. На Филиппинах, например, все матчи проходят под крышей гигантского сооружения. Впрочем, мировой рейтинг не в полой мере отражает силу сборных. В этой классификации многое зависит от уровня развития игры в массах, популярности, активности национальной федерации, количества зарегистрированных игроков.

Уже понятно, что наряду с защищающей свой титул сборной России одним из главных фаворитов является команда США, представленная великолепной четверкой девушек из Университета Орегон. «Звездно-полосатые» находятся с нами в одной группе предварительного этапа, встреча с американками предстоит 11 июня.

В мужском турнире совместными усилиями Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков, Виктор Павленко переиграли Бразилию (20:16) и в упорной борьбе уступили Канаде (17:20). Матч с «кленовыми листьями» получился особенно драматичным. В концовке дальний бросок Александрова позволил свести на «нет» наше долгое отставание, однако под занавес элементарно не хватило везения. Очень много хлопот доставил россиянам канадец Стив Сэр, обстреливавший кольцо с дистанции с высочайшим процентом попаданий.

Обе наши сборные продолжат и завершат выступление на групповом этапе 11 июня, когда сыграют еще по два матча. Всего образовано четыре группы по пять команд, по два лучших участника от каждого квинтета выйдут в четвертьфинал.

Результаты

Кубок мира по баскетболу 3х3. Манила (Филиппины)

Первый игровой день

Женщины

Группа «С». Россия — Уганда — 22:8, США — Иран — 21:7, Уганда — Иран — 18:10, Россия — Андорра — 21:9, США — Андорра — 21:6.

Положение: Россия — 2 победы — 0 поражений, США — 2-0, Уганда — 1-1, Иран — 0-2, Андорра — 0-2.

Мужчины

Группа «С». Филиппины — Бразилия — 15:7, Канада — Монголия — 21:15, Россия — Бразилия — 20:16, Канада — Россия — 20:17, Монголия — Филиппины — 21:17.

Положение: Канада — 2-0, Россия — 1-1, Монголия — 1-1, Филиппины — 1-1, Бразилия — 0-2.