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Маккейн раскритиковал идею Трампа о возвращении России в G8
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Маккейн раскритиковал идею Трампа о возвращении России в G8 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор Джон Маккейн прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмерки». Об этом сообщается на сайте сенатора.
"Трамп по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", — заявил Маккейн.
По его мнению, действия Трампа могут привести к «уменьшению лидерства США в мире».
Ранее сообщалось, что Канада высказалась против возвращения России в G8.
8 июня Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8.
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