Оренбуржец Габил Мамедов завоевал «золото» Кубка президента Казахстана

Оренбургский боксер Габил Мамедов завоевал «золото» Кубка президента Республики Казахстан.

Международное соревнование проходило с 4 по 10 июня в Астане. Девять российских спортсменов завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Оренбуржец единственный из россиян, кто поднялся на высшую ступень пьедестала.

Габил Мамедов победил соперников из Швеции, Туркменистана и Монголии, в финальном поединке он взял вверх над боксером Шункором Абдурасуловым из Узбекистана, сообщает администрация Оренбурга.