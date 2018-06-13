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Оренбуржец Габил Мамедов завоевал «золото» Кубка президента Казахстана
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Оренбуржец Габил Мамедов завоевал «золото» Кубка президента Казахстана 

АиФ-Оренбург 23 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский боксер Габил Мамедов завоевал «золото» Кубка президента Республики Казахстан.
Международное соревнование проходило с 4 по 10 июня в Астане. Девять российских спортсменов завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Оренбуржец единственный из россиян, кто поднялся на высшую ступень пьедестала.
Габил Мамедов победил соперников из Швеции, Туркменистана и Монголии, в финальном поединке он взял вверх над боксером Шункором Абдурасуловым из Узбекистана, сообщает администрация Оренбурга.
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