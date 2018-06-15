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Экспедиция на яхте отправится из Мурманска в Арктику
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Экспедиция на яхте отправится из Мурманска в Арктику 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Яхта Alter Ego отправится из Мурманска в экспедицию в Арктику. Как сообщает в пятницу пресс-служба Мурманского морского рыбного порта, на этих выходных яхта зайдет в Мурманск для финальной подготовки перед стартом.
"Парусно-моторное судно пойдет в Арктику с мемориальными и научными целями", — сообщает пресс-служба.
Экипаж яхты отправляется под парусами в Арктику третий год подряд. Работы в этом году пойдут по плану ассоциации «Морское наследие» на 2018 год.
Экспедиция носит комплексный краеведческий характер, имеет научно-практические, экологические и мемориально-поисковые цели. В планах — мониторинг популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу, мечение морских птиц на островах Баренцева моря в рамках совместного российско-норвежского проекта МОРТРЭК, исследование архипелага Земля Франца-Иосифа.
Экологической задачей экспедиции является оценка масштабов загрязнения российской Арктики пластиком. Это новая и растущая угроза, но состояние проблемы на этой территории еще не изучено.
Мемориальная часть экспедиции традиционно связана с поисковым проектом «По следам „Двух капитанов“. В этом году исполняется 80 лет с начала публикации романа Вениамина Каверина. Есть и другие юбилейные даты освоения российской Арктики, к которым приурочена экспедиция, например, 90-летие полета Умберто Нобиле к Северному полюсу и спасательной экспедиции с участием ледокола „Красин“.
Предполагается, что уже 21 июня яхта Alter Ego выйдет из Мурманска в новое арктическое путешествие
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