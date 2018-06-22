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Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань
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Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания «Яндекс» испытала беспилотник собственной разработки на загородных трассах, проехав по маршруту Москва-Казань в полностью автономном режиме. Toyota Prius, оснащенный автопилотом, проехал в общей сложности 780 километров, потратив на это 11 часов.
Большая часть пути беспилотника пролегала по федеральной дороге М7 «Волга». Задачей поездки стал сбор необходимой информации для дальнейшего обучения системы автономного управления, а также тестирование возможностей автопилота в различных погодных и дорожных условиях: при изменении качества покрытия, видимости разметки, а также в дождь и сумерках.
В феврале текущего года в Сети появилось видео, на котором прототип беспилотного автомобиля «Яндекса» едет по московским улицам после снегопада. Таким образом инженеры обучают систему ориентироваться в условиях плохой видимости и отсутствия разметки.
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