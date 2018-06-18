«Ростов» убрал бы эту сборную Бразилии со счетом 6:0!». Дмитрий Дибров и Анита Цой в огне

Телеведущий Дмитрий Дибров сильно разочарован игрой бразильцев в матче со Швейцарией (1:1), о чем подробно рассказал Sport24.

— Впечатления? Это не те бразильцы. Послушайте, я был в гостях у Рустама Ибрагимбекова , он завоевал «Оскар» благодаря сценарию «Утомленных солнцем». Помню, как все его приветствовали на этом фестивале: оскароносец, оскароносец. Он говорит: «Что же это такое! Ежели я сегодня вечером закажу себе на ужин долму, я всю жизнь буду долмоедом? Но однажды я действительно взял „Оскар“ — почему никто не вспоминает о моих новых проектах?»

Я видел Бразилию 1960-х годов и видел великую Бразилию 1980-х. Их подменили! Это — не Бразилия, а футбольный клуб СКА Ростов образца 1983 года (в том сезоне команда играла в первой союзной лиге — Sport24). А вы видели футбольный клуб «Ростов» позапрошлого года? Вы видели, как они играли? ФК «Ростов» убрал бы эту сборную Бразилии со счетом 6:0! Это не сборная Бразилии!

Знаете, бывало, когда восемь составов группы «Ласковый май» разъезжали по югу России. Мне кажется, это какая-то группа «Ласковый май» к нам сейчас приехала. Это Бразилия?! Да вы смеетесь! Это 60 миллионов долларов в год — этот Неймар?! Вы его видели на поле?! Покажите мне его! Я хочу его видеть! 6 миллионов долларов в месяц получки — да вы смеетесь!

Вы видели, что позавчера сделали 117 миллионов долларов или евро — для нас это безразлично. Сначала с пенальти, а потом на последней минуте через всю стенку. Опа — и в девятку! (Речь о Криштиану Роналду — Sport24). А вы видели день спустя, что сделали 119 млн? Имею в виду Месси. А ничего не сделали! Пенальти не забил, зараза, и через стенку не пробил. Вот сегодня я увидел 60 млн Куда они тратят деньги? Наверное, на краску для волос. Осторожно, окрашено!

Я сейчас хочу как можно скорее пойти — буду говорить по старинке — по улице Энгельса. Но моя жена ходила по Садовой. Строго говоря, это и есть Садовая. Просто я на Энгельса вырос. Хочу посмотреть, как бразильцы поведут себя в нашем южном городе. Ребята, в 1972 году в кинотеатре «Ростов» я посмотрел фильм «Генералы песчаных карьеров». Это полностью поменяло нашу ростовскую жизнь. Оказалось, шо хулиганы тоже могут быть позитивными людьми. А в 1989 году в Швейцарии Жоржи Амаду, автор «Генералов», вручал мне главную награду. Но я всегда вспоминал мой Ростов и «Генералов песчаных карьеров».

Потом я поехал в Бразилию и все послушал. Вот эту песню: Se Deus quiser quando eu voltar do mar!.. Ну что я могу сказать, когда я Доривала Каимми (автора песни) знаю? Ну конечно, я за Бразилию болел! Ростов и Бразилия — это одно и то же. Ребята, у нас такие девчонки. Особенно когда Коля Василенко в первом городском баре делал невероятное. Когда босанову играл наш с вами гарнизонный оркестр — духовой военный — Ростов и Бразилия.

И Ростов благодаря этим бразильцам сейчас находится в своем створе.

Также впечатлениями о матче со Sport24 поделилась певица Анита Цой , за несколько часов до матча выступавшая в ростовской фан-зоне.

— Я не первый раз на футболе, но получила от сегодняшнего матча все, что ожидала. Я болела за Швейцарию. Потому что вчера случайно в спортбаре здесь, в Ростове-на-Дону, познакомилась с президентом этой страны. Представляете? Он же приехал сюда. Мы так замечательно провели вечер, он играл на фортепиано, мы веселились.

И, конечно, я пришла на стадион, уже олицетворяя швейцарскую команду с президентом. И болела сегодня за них. Хотя Бразилию очень люблю всем сердцем. Но всегда болела вообще за Россию. Я видела, как переживали швейцарцы — бразильцы же сильные априори. Но сегодня они что-то вяловато играли, спотыкались на каждом шагу. В общем-то 1:1 можно считать победой швейцарцев.

Мне кажется, если бразильцы вот так плохо сыграют еще несколько матчей, их домой не пустят. В любом случае, я замечательно провела вечер. Ребята, реально рекомендую: если в вашем городе или рядом идет чемпионат мира по футболу, сходите обязательно на любой из матчей. Неважно, Россия играет или любая другая страна.

Главное — зарядитесь этим уникальным драйвом, который исходит от болельщиков. Посмотрите на людей, которые умеют жить, дружить, работать в команде, забивать голы и достигать целей. И самое главное — на тех, кто ездит за этими командами по всему белому свету. По-моему, это здорово.

24-го у меня концерт в Ростове, в фан-зоне болельщиков. А 23-го я пойду на матч Корея — Мексика. Вот будет прикольно, если корейцы выставят сборную из двух стран — Северной и Южной Кореи. Шутка конечно — думаю, этого не будет.