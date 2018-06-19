Спортивный журналист из Бразилии назвал Ростов-на-Дону «мировой столицей серийных убийц»

Краснодар. 19 июня — Новая Кубань. Журналист приехал в Ростов-на-Дону на матч Бразилия -Швейцария, который состоялся 17 июня. В репортаже с места событий он описал столицу Южного федерального округа как «довольно зловещее место», передает «Лента.ру» со ссылкой на видео-трансляцию на канале компании в Ютубе.

Сотрудник телеканала SBT заявил, что город известен как «мировая столица серийных убийц». Он рассказал бразильским зрителям, что с 1987 года по 1999 год здесь были задержаны и осуждены 34 человека.

— Наиболее известным из них является Андрей Чикатило , «ростовский мясник», который стал персонажем художественных и документальных фильмов и признался не менее чем в 53 убийствах, — сказал в эфире репортер.

При этом журналист похвалил погоду в городе и отметил гостеприимство местных жителей.

Напомним, сегодня на стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Саудовской Аравии и Уругвая.