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Спортивный журналист из Бразилии назвал Ростов-на-Дону «мировой столицей серийных убийц»
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Спортивный журналист из Бразилии назвал Ростов-на-Дону «мировой столицей серийных убийц» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июня — Новая Кубань. Журналист приехал в Ростов-на-Дону на матч Бразилия -Швейцария, который состоялся 17 июня. В репортаже с места событий он описал столицу Южного федерального округа как «довольно зловещее место», передает «Лента.ру» со ссылкой на видео-трансляцию на канале компании в Ютубе.
Сотрудник телеканала SBT заявил, что город известен как «мировая столица серийных убийц». Он рассказал бразильским зрителям, что с 1987 года по 1999 год здесь были задержаны и осуждены 34 человека.
— Наиболее известным из них является Андрей Чикатило, «ростовский мясник», который стал персонажем художественных и документальных фильмов и признался не менее чем в 53 убийствах, — сказал в эфире репортер.
При этом журналист похвалил погоду в городе и отметил гостеприимство местных жителей.
Напомним, сегодня на стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Саудовской Аравии и Уругвая.
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