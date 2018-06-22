В Музее Победы на Поклонной горе стартовала всероссийская акция «Свеча памяти»

В Москве на ступенях Музея Победы на Поклонной горе стартовала всероссийская акция «Свеча памяти» — в память о каждом дне Великой Отечественной войны от Вечного огня были зажжены 1 тысяча 418 свечей.

Одновременно изображения горящих свечей спроецированы на стену музея. Видеоинсталляция высотой более 20 метров заняла фасад здания, сообщает агентство «Интерфакс» . Люди, собравшиеся в полночь у Музея Победы, почтили минутой молчания память павших во время войны.

В полночь по местному времени свечи памяти зажгли также все музеи, входящие в проект «Территория Победы».

В 12 часов дня 22 июня в Зале Полководцев Музея Победы будет установлена главная всероссийская «Свеча памяти», а в 12:15 в Зале Полководцев прозвучит оригинальный аудиотрек выступления Вячеслава Молотова о начале войны. Именно в 12:15 22 июня 1941 года состоялось первое публичное объявление о начале войны, зачитанное Молотовым.

В 12:40 стартует акция зажжения свечей памяти в Зале Памяти и Скорби музея. Зажечь свою свечу и почтить память родных и близких сможет каждый, кто придет в Музей Победы в этот день.

22 июня Музей Победы на Поклонной горе в Москве будет работать бесплатно.