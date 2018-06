Тодд Рирден станет новым тренером Овечкина, Кузнецова и Орлова

Действующие чемпионы Национальной хоккейной лиги из клуба «Вашингтон Кэпиталз» объявили имя нового главного тренера команды. Им стал Тодд Рирден, который сменил на этом ушедшего в «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троца. Теперь россияне Александр Овечкин Евгений Кузнецов получили нового наставника.

Правда, гораздо больше назначению должен радоваться третий российский легионер «капиталистов» защитник Дмитрий Орлов , который гораздо больше общался с Рирденом, который с 2104 года работает в штабе «Вашингтона» и отвечал, в частности, за работу с линией обороны.

The Washington Capitals have named Todd Reirden the team’s head coach! #ALLCAPS Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16. More Details: https://t.co/MTu1CVRMx8 pic.twitter.com/Nv3xpKDWc1

— Washington Capitals (@Capitals) 29 июня 2018 г.