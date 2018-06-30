Ещё
Тодд Рирден станет новым тренером Овечкина, Кузнецова и Орлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тодд Рирден станет новым тренером Овечкина, Кузнецова и Орлова 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Действующие чемпионы Национальной хоккейной лиги из клуба «Вашингтон Кэпиталз» объявили имя нового главного тренера команды. Им стал Тодд Рирден, который сменил на этом ушедшего в «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троца. Теперь россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили нового наставника.
Правда, гораздо больше назначению должен радоваться третий российский легионер «капиталистов» защитник Дмитрий Орлов, который гораздо больше общался с Рирденом, который с 2104 года работает в штабе «Вашингтона» и отвечал, в частности, за работу с линией обороны.
The Washington Capitals have named Todd Reirden the team’s head coach! #ALLCAPS Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16. More Details: https://t.co/MTu1CVRMx8 pic.twitter.com/Nv3xpKDWc1
— Washington Capitals (@Capitals) 29 июня 2018 г.
До этого Рирден несколько сезонов был ассистентом Дэна Байлсмы в другом клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Как уже сообщали Вести.Ru, после победы в Кубке Стэнли нынешней весной Барри Троц не смог договориться с «Кэпиталз» об условиях нового контракта, ушел и через несколько дней возглавил «островитян» из Нью-Йорка.
Вести.Ru: последние новости
Иран вырвал ничью у сборной Португалии на последних минутах Бельгия побеждает Англию и выходит в плей-офф с первого места РФС запретил казанскому "Рубину" регистрацию игроков
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России обратилась к болельщикам22
Битва Загитовой и Медведевой переносится. Это заговор?3
Радость от победы Бразилии на ЧМ погубила болельщицу1
Абрамович наказал Британию623
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение