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Бенжамен Павар: «Мы никого не боимся»
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Бенжамен Павар: «Мы никого не боимся» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Франции Бенжамен Павар отметил, что его команда не боится Бельгии, с которой встретится в полуфинале ЧМ-2018. В тренерском штабе бельгийцев работает легенда французского футбола Тьерри Анри.
— Анри был отличным игроком, мировой звездой, но мы не будем обращать на это внимания, — цитирует AFP Павара. — Мы сосредоточены на своей игре. Знаем, что Бельгия — большая команда. Но мы играли против Месси, Суареса. Мы никого не боимся. Будем стараться надежно закрывать соперника.
Франция — Бельгия
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