Бенжамен Павар: «Мы никого не боимся»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар отметил, что его команда не боится Бельгии, с которой встретится в полуфинале ЧМ-2018. В тренерском штабе бельгийцев работает легенда французского футбола Тьерри Анри

— Анри был отличным игроком, мировой звездой, но мы не будем обращать на это внимания, — цитирует AFP Павара. — Мы сосредоточены на своей игре. Знаем, что Бельгия — большая команда. Но мы играли против Месси, Суареса. Мы никого не боимся. Будем стараться надежно закрывать соперника.

Франция — Бельгия

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