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СМИ: «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля
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СМИ: «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля 

Газета.Ru 5 часов назад
Мадридский "Реал" объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» предположительно 10 июля, сообщает "Советский спорт".
По информации Mediaset Premium, 10 июля президент «Реала» Флорентино Перес объявит о трансфере нападающего во время заседания совета директоров.
За мадридский «Реал» форвард выступает с 2009 года.
В сезоне-2017/18 португальский нападающий провел 44 матча, забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач, а также помог клубу стать четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов согласовать трансфер Роналду с туринским «Ювентусом» за €150 млн
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