СМИ: «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля

По информации Mediaset Premium, 10 июля президент «Реала» Флорентино Перес объявит о трансфере нападающего во время заседания совета директоров.

За мадридский «Реал» форвард выступает с 2009 года.

В сезоне-2017/18 португальский нападающий провел 44 матча, забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач, а также помог клубу стать четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов согласовать трансфер Роналду с туринским «Ювентусом» за €150 млн