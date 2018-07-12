Концерт инди-поп-коллектива IOWA, фестиваль юмора, трансляции матча за третье место и финала ЧМ-2018 ждут гостей фан-феста в Екатеринбурге в выходные 

Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Екатеринбурге 14 и 15 июля, когда пройдут матч за третье место и финал Чемпионата мира по футболу в России, будет работать с 17:00.
В субботу в 19:00 в фан-зоне ЦПКиО на большом экране будет транслироваться матч «Англия — Бельгия».
«За два часа до начала трансляции в гости к фестивалю болельщиков заглянет еще один фестиваль — юмора. Смешить публику будут команды КВН «Красная фурия», «Театр уральского зрителя», «Имени Первого», «Сборная Удмуртии», «Девичья сборная ЮУрГУ» и хэдлайнеры шоу — «Сборная бывших спортсменов», — сообщают организаторы.
Трансляция финального матча между сборными Франции и Хорватии 15 июля начнется в 20:00. Французы, напоминают организаторы фан-феста, уже становились чемпионами мира — в 1998 году. А вот их соперники до финала турнира дошли впервые.
«Легкую грусть от завершения чемпионата скрасит отличная погода, которую синоптики обещают нашему городу, и концерт специального гостя — группы IOWA во главе с солисткой Екатериной Иванчиковой. Выступление инди-поп-команды, победившей на премии «Муз-ТВ 2017» в номинации «Лучшая поп-группа», станет последним событием в афише фестиваля болельщиков FIFA в Екатеринбурге», — обещают устроители.