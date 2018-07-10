Бывший наставник сборной России призывает поучиться у Бельгии

В полуфинале чемпионата мира — 2018 бельгийцы сыграют с Францией. Игра состоится 10 июля и начнется в 21.00 по московскому времени.

"Тот футбол, который сейчас показывает сборная Бельгии, — результат долгой и кропотливой работы. В стране поменяли подход к воспитанию футболистов, и это дало свои плоды. У бельгийцев выросло невероятное поколение игроков, и они по праву могут рассчитывать на самые высокие места на любых турнирах. В этом направлении нам стоит поучиться у Бельгии", — отметил специалист.

Ранее Игнатьев сделал прогноз на матч Франция — Бельгия.