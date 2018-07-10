Мелодия спорта: какой из пианиста Дениса Мацуева футболист

Футбол на Красной площади в исполнении артистов и дипломатов — это не только забавное зрелище и благотворительная инициатива, но и реклама перекрестного года культуры Катара и России-2018 и чемпионата FIFA-2022, который пройдет в Катаре.

Идея устроить футбол на Красной площади пришла Аркадию Дворковичу , председателю АНО «Оргкомитет „Россия-2018“. Дворкович не просто идейно вдохновлял матч, но и вышел на поле в роли капитана команды „Росич“, названной как одноименный спортивный клуб при правительстве РФ

»Тактика простая: изучить соперника на первых двух-пяти минутах, посмотреть, на что они способны, а после перехватить инициативу и забить!» — сказал капитан политиков перед матчем.

В начале матча министр культуры Владимир Мединский сидел на скамейке запасных и активно что-то нашептывал на ухо тренеру команды «Росич». Но отсиживался в запасных Мединский недолго: вышел на поле и много бегал по полю на протяжении всего матча.

Среди катарских футболистов оказались глава оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2022, Хассан Аль Тавади; министр культуры и спорта, Салах Бин Гоним Аль Али, посол Катара в Российской Федерации, Фасад Аль-Аттыйя.

На церемонии открытия матча катарский посол отметил «потрясающий» уровень организации мундиаля и заверил публику, что Катар «не подведет» в 2022 году. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, и это будет первый зимний футбольный чемпионат. К чемпионату строятся не только новые стадионы с особенной системой охлаждения, но и множество новых музеев.

«По количеству музеев мы не можем с вами соревноваться, — отметил посол: Но мы создаем новые, чтобы познакомить туристов с нашей богатой культурой. И, конечно же, надеемся разрушить стереотипы. Это большой шанс для нашей страны показать туристам арабский мир с абсолютно незнакомой им стороны».

Катар потратит около $6,5 млрд на строительство восьми арен, а затраты на инфраструктуру оцениваются в $200 млрд К чемпионату в Дохе откроется метро, будут выстроены километры дорог, развязок, новые отели.

Учитывая, что площадь Катара 11, 5 кв км, с наплывом туристов страна превратится в сплошную фан-зону. А болельщики впервые смогут посещать по два матча за день из-за небольших расстояний между стадионами.

Перед началом матча погода заметно испортилась, пошел мелкий дождь и зрителям выдали бордовые дождевики с логотипом перекрестного года культуры России и Катара. Артисты надели форму белого цвета, а их противники вышли на поле в бордовом.

«Погода мешает, но мы настроены на победу», — говорил режиссер и ведущий Первого канала Алексей Пиманов.

Например, Денис Мацуев не только бегал быстрее всех по полю, но и кричал громче всех со скамейки запасных и даже успевал отпускать громкие реплики по ходу игры, перекрикивая комментаторов.

У микрофона работали Игорь Золотовицкий Леонид Ярмольник . Первым под их шуточный прицел попал Денис Мацуев, который вышел на поле без номера: «Организаторы подготовили Денису Мацуеву майку, но она не подошла ему по размеру, — объявил Ярмольник: Но зачем великому музыканту номер?» В ответ капитан команды артистов улыбнулся и показал комментаторам большой палец.

«Я не большой любитель футбола, но когда он настоящий и красивый, то это сродни кино и театру, оторваться невозможно!» — заметил Леонид Ярмольник по окончании матча.

Каждый тайм благотворительно-рекламного состязания длился 30 минут. 10 минут ушло на перерыв.

Счет открыла команда политиков: Хассан Аль Тавади в связке с капитаном Аркадием Дворковичем забили артистам гол, так что вратарь не успел и глазом моргнуть. Денис Мацуев ринулся в контратаку и пробил по воротам. Мимо.

Первый тайм закончился вничью 1:1. Уходя на перерыв, Мацуев пообещал в микрофон Леониду Ярмольнику: «Сейчас поменяем тактику и политикам придет …» Недостающее слово пианисту подсказал комментатор: «политикам придет радость».

Во втором тайме команда артистов приняла решение поменять голкипера, но рокировка не помогла: политики забили 5 голов подряд. Чтобы спасти положение, Денис Мацуев вновь вышел на поле. В паре с Эдгардом Запашным они провели серию атак, но каждый раз мяч отскакивал от ворот противника, улетал за пределы поля.

Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу политиков, но это мало кого волновало: и игроки, и зрители с улыбками проследовали на фуршет.

За время этого дружеского футбольного матча фонд «Артист», созданный в 2008 году для поддержки ветеранов российского театра и кино Евгением Мироновым Марией Мироновой , собрал 4 млн рублей.