Леброну Джеймсу снова надоело в Кливленде. Куда он перейдет — это главный вопрос лета

Пока в России бушуют страсти чемпионата мира, в Америке только готовятся к буре: 1 июля в НБА открывается рынок свободных агентов.

При этом де-юре игроки, у которых закончился контракт, смогут перейти в другую команду лишь 6 июля, однако вести переговоры агенты могут уже с этого воскресенья.

Сюжетных линий в главном баскетбольном событии лета предостаточно, и совершенно точно ясно только одно: это межсезонье изменит НБА. Многое, если не все, зависит от того, какую команду выберет Леброн Джеймс

Лучший игрок мира вернулся в «Кливленд» 4 года назад, чтобы доказать всем свою значимость и место в истории. Леброн собирал под себя составы, увольнял тренера, менял друзей на более молодых ролевиков, но лишь однажды привез в родной штат чемпионский кубок.

В последнем контракте Джеймса с «Кливлендом» была опция, позволявшая ему остаться в команде и получить больше 35,5 млн долларов за сезон. Сумма кажется просто гигантской, и абсолютное большинство живущих на планете людей поставило бы подпись без раздумий. Но не Леброн. Лучший игрок мира объявил о выходе из контракта за два дня до открытия трансферного окна. Почему? Причин несколько. Главная — это конфликт с владельцем клуба Дэном Гилбертом , который довольно неохотно отстегивает свои миллионы игрокам.

И сейчас новый контракт Леброна — главная тема в баскетбольном мире. Это ежедневно обсуждают в подкастах и в твиттере, об этом спрашивают игроков, знаменитостей, игроков-знаменитостей и даже друзей Джеймса. Варианты у Короля следующие.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Вероятность перехода: 55%

Почему перейдет. «Лейкерс», похоже, пережили кризис, который преследовал их в последние 6 лет. Команда обновилась с помощью драфта, заполучила в руководство сильных управленцев и верным курсом движется по пути перестройки. В Лос-Анджелесе устали от поражений: никто не скрывает, что «озерники» нацелены на подписание целого ряда топ-игроков: Пола Джорджа хотят выкрасть из «Оклахома-Сити», с «Сан-Антонио» уже ведутся переговоры по обмену Кавая Леонарда, Леброна заманивают чемпионскими традициями.

Стоит признать: менеджмент «Лейкерс» проделал отличную работу. Сейчас платежная ведомость едва заполнена на треть, а при желании ее можно расчистить еще сильнее. Иными словами, хватит и на большие контракты, и на более дешевых (но таких же необходимых) ролевиков. И самое главное — владельцы готовы тратиться, чтобы заманить суперзвезд и вернуть клубу былое величие. Для самого Джеймса это важно.

Кроме всего остального, в ЭлЭй живет семья Леброна, а сын учится и играет в местной школе. Сама жизнь в мегаполисе существенно отличается от скучного и более холодного Кливленда. Не стоит недооценивать этот социальный фактор.

Почему не перейдет. Всю свою жизнь Леброн играл в Восточной конференции. «Кливленд», затем «Майами» и опять «Кливленд». Джеймсу комфортно здесь, ведь уровень конкуренции на Востоке заметно ниже, чем на Западе. Простая статистика: в последний раз он не выходил в финал в сезоне 2009/10, после чего перешел в «Хит».

Конечно, «Лейкерс» — это интересный вариант для любого свободного агента, но и играть здесь в разы сложнее. «Голден Стэйт» и «Хьюстон» вышли на какой-то невероятный уровень, и Леброн при таких раскладах может не дойти даже до финала конференции.

«Филадельфия Сиксерс»

Вероятность перехода: 15%

Почему перейдет. «Фила» — это амбициозный проект, который за 2 года поднялся со дна чуть ли не до финала Восточной конференции. Благодаря сильным новичкам, которые пришли с драфта, у клуба отличная перспектива роста. Бен Симмонс — это новый Леброн, Джоэль Эмбиид — это молодой Шак. Невероятно позитивная атмосфера в раздевалке, длинная скамейка и самое главное — желание доказывать свою состоятельность.

«Филадельфия» в сражении с «Бостоном» на самом деле могла пройти в финал Востока, но команде объективно не хватило опыта игры в таких важных моментах. Леброн вполне может стать тем недостающим звеном, тем вожаком, который поведет стаю к новым вершинам.

Почему не перейдет. С другой стороны, сложно представить, как будут действовать на паркете вместе Леброн и Бен Симмонс. Это игроки примерно одного стиля: им нужен мяч в безраздельное владение, чтобы показывать свой максимум, у обоих крайне нестабильный бросок, оба слишком эгоцентричны, чтобы уходить на второй план. Симмонс настолько подавил харизмой и характером другую потенциальную суперзвезду Маркелла Фульца, который пришел в команду с драфта под первым номером год назад, что тот вообще ничего не показывал в моменты, когда появлялся на площадке.

Второй момент, не менее важный: Леброн не уверен, что с помощью молодежи «Филы» он будет сильнее «Уорриорз». Королю нужны именитые партнеры и опытные подстраховщики, чтобы его переход был оправдан. «Сиксерс» — не то место, где вы можете быть в чем-то уверены.

«Кливленд Кавальерс»

Вероятность: 15%

Почему останется. Шансов на то, что Леброн продолжит карьеру в «Кавс», не так много, но в последнее время некоторые инсайдеры заговорили и о таком развитии событий. Джеймс вырос в Огайо, его здесь любят, и именно с «Кавс» он выиграл свой самый важный титул. Кроме того, здесь Леброн фактически прибрал власть к своим рукам: он выбирает себе партнеров, пробивая большие контракты друзьям, он может не обращать внимание на тренера. Вряд ли что-то подобное он сможет вытворять в условных «Лейкерс».

Кроме того, контракт с «Кавальерс» будет красивым ходом в глазах летописцев. Леброн ведь хочет подвинуть Майкла Джордана и получить титул лучшего игрока в истории. Прыжки из клуба в клуб не будут этому способствовать.

Почему не останется. Но в этой истории слишком много негатива. Леброн не терпит владельца клуба и презирает его за экономию. Леброн выиграл всего один матч в двух последних финальных сериях против «Уорриорз» и был на грани вылета сразу в двух сериях плей-офф на Востоке.

В платежной ведомости «Кливленда» сейчас на 37 миллионов больше нормы, соответственно, ни о каких звездных партнерах не может быть и речи. Конечно, менеджмент может попытаться избавиться от тяжелых контрактов, но слишком много факторов должно сойтись, чтобы к началу сезона у Короля была мощная свита за спиной. Вряд ли Леброн пойдет на риск.

А несколько дней назад один из друзей Джеймса намекнул в твиттере на то, что игрок перейдет в клуб Западной конференции. Этот же друг выложил в сеть майку «Кливленда» в 2014-м году — за день до того, как Леброн объявил о возвращении в «Кавс».

«Хьюстон Рокетс»

Вероятность: 10%

Почему перейдет. О том, что в Хьюстон планирует переехать целый ряд суперстаров, говорили еще год назад. Но пока что компанию Джеймсу Хардену составил только Крис Пол , и эта пара едва не выбила «Голден Стэйт» из финала конференции. Что будет, когда в Техас перевезет свои таланты Леброн Джеймс?

На самом деле, «Хьюстон» — отличный вариант для Леброна. Здесь создали самую современную модель баскетбола, тренер умеет строить быстрое нападение, руководство кажется более чем адекватным, а налоги заметно ниже, чем в большинстве других штатов. Да и когда в последний раз Джеймс играл в одной команде с двумя топ-разыгрывающими? Было ли вообще такое когда-либо?

Почему не перейдет. На деле все оказывается не так просто. Главная загвоздка в том, что «Хьюстон» уже выдал максимальный контракт Джеймсу Хардену и вынужден будет сделать то же самое и с Крисом Полом, а это больше половины всей платежной ведомости. Леброн, который претендует на зарплату в 35 миллионов, окончательно угробит экономику клуба. Ведь кроме этой троицы необходимо подписывать ролевиков, которые будут подчищать за своими звездами и выполнять черновую работу. Переход в «Хьюстон» является приоритетным для Джеймса в плане достижения результата, но вряд ли он возможен в нынешних условиях.

«Сан-Антонио Сперс»

Вероятность перехода: 3%

Почему перейдет. Все 4 года в «Кливленде» Леброн страдал от нехватки помощи как на площадке, так и на скамейке. Ломались ключевые игроки, не было взаимопонимания с «тем» тренером — со стороны казалось, что любое решение принималось едва не через силу. «Сан-Антонио» славится своей правильной атмосферой и образцовой организацией. Здесь один из лучших тренеров в истории НБА, здесь более чем адекватное окружение — ты должен только выйти на площадку и играть, а обо всем другом позаботятся профессионалы.

Почему не перейдет. В последнем сезоне лидер техасцев Кавай Леонард сломался, а вместе с ним сломался и весь механизм «Сперс». До плей-офф команда еще доехала на автомате, но это был ее максимум. Главная звезда скрывается ото всех и требует обмен, оставшиеся игроки не внушают доверие, а тренер Грегг Попович может и завершить карьеру. Похоже, магия «Сан-Антонио» больше не работает, и Леброн сюда приедет разве что как Майкл Джордан — в «Вашингтон».

«Голден Стейт Уорриорз»

Вероятность перехода: 1%

Почему перейдет. Единственный аргумент в пользу этого решения — обогнать Джордана по количеству перстней. И с «воинами» у Леброна это точно получится. Почему не перейдет: Забитая платежка клуба, всеобщее презрение, потеря статуса в исторической перспективе — слишком много «против». Мы и упомянули-то этот вариант только из-за того, что в твиттере появился специальный аккаунт.

Все остальные клубы

Вероятность перехода: 1%

«Клипперс», «Атланта», «Вашингтон», «Бруклин» и даже «Бостон» — в сети фигурировали самые разные слухи о выборе Леброна. В большинстве случаев организация не сможет позволить себе подписание игрока из-за забитости платежной ведомости. Часть клубов в данный момент своего развития просто не нуждается в Джеймсе, а кое-кто не рассматривает эту возможность из принципа.

Подписания контрактов начнутся 6 июля, но свое решение Джеймс озвучит не сразу. Скорее всего, он выждет, чтобы посмотреть на действия других команд и решения звездных игроков. Но какой бы клуб не выбрал Леброн, его решение изменит эту лигу.