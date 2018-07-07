Бывший спортдиректор «Динамо» считает, что Ташаев поторопился с переходом в «Спартак»

В пятницу было официально объявлено о переходе 24-летнего Ташаева в «Спартак». Футболист подписал контракт с клубом на четыре года.

"Мне кажется, он рановато перешел в «Спартак», но я хотел бы ошибиться. Саша — очень хороший и порядочный парень, я желаю, чтобы у него все получилось, потому что от работы с ним у меня остались только хорошие впечатления. Если ему добавить чуть-чуть спортивной злости, у него все получится, он очень интересный футболист", — сказал Орещук.

"Я говорил, что, как по мне, он должен еще поиграть в «Динамо», потому что он там востребован, и главный тренер ему доверяет. Но когда Роман Зобнин тоже переходил, все говорили, что он делает это рано, хотя он своей игрой доказал, что все сделал вовремя, и сейчас играет на чемпионате мира. Каждый футболист — кузнец своего счастья", — отметил собеседник ТАСС.

В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 Ташаев забил семь мячей и сделал семь голевых передач в составе московского «Динамо». Футболист попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир футболиста не оказалось.