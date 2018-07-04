Участники пробега в поддержку сборной России по футболу вернулись домой

Глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц встретился с моржами, которые преодолели бегом путь из Омска до Самары.

Напомним, что с 19 июня 28 ветеранов и молодых людей, представляющих областной клуб любителей бега и закаливания, а также поддержавшие омичей единомышленники из других городов России, отправились в пробег в поддержку футбольной сборной России на чемпионате мира FIFA-2018.

— Если честно, то сначала эта идея показалась даже немного безумной, — не стал скрывать Дмитрий Крикорьянц. — Но мы хорошо знаем, сколько кипучей энергии у этих людей. Им по плечу любой забег! Безусловно, это уже почерк, стиль наших омских моржей. Они умеют прославлять свой регион, свою малую родину. И на этом пробеге его участники свою цель — поддержать сборную — выполнили! Это действительно работает, что и доказала наша команда, которая уже пробилась в четвертьфинал чемпионата.

Путь отважных бегунов проходил по 2020-километровому маршруту Омск — Житикара — Самара. Его девизом стали слова: «От всех регионов, желая побед, команде России несем мы привет!». И девиз оказался пророческим.

— Во всех городах, населенных пунктах, через которые проходил наш пробег, люди тепло встречали нас и передавали приветы и слова поддержки игрокам нашей сборной, — говорил руководитель пробега, председатель клуба «Сибирское здоровье» Евгений Житнов. — Так что к Самаре наш «груз» значительно увеличился. Мы рады, что эта затея увенчалась успехом, и все те пожелания от людей всем сердцем болеющих за сборную, обязательно помогут ей победить!

— Очень приятно и важно, что наши инициативы всегда находят поддержку в региональном Министерстве спорта, — считает участник забега Денис Голыбо. — По возвращении нас традиционно встречают, с интересом слушают о наших приключениях, благодарят. Пробег оставил самые приятные впечатления. Страна живет чемпионатом, атмосфера прекрасная! В Самаре нас приветствовали представители местного телевидения, а на следующий день мы все вместе болели за нашу команду!

Нескольким участникам пробега посчастливилось поддерживать футболистов на «Самара Арене». Впрочем, их коллеги, наблюдавшие за встречей в фан-зоне, уверяют, что эмоций за пределами стадиона у людей было ничуть не меньше — все болели от души!

Для людей из Омского областного клуба любителей бега и закаливания этот пробег был уже не первым. В 2014-ом они добежали из Омска до Сочи в поддержку нашей олимпийской сборной.

Не обошлось на встрече и без обмена подарками. Дмитрий Крикорьянц вручил бегунам благодарственное письмо от спортивного ведомства и сувениры. А они, в свою очередь, преподнесли главе регионального спорта фирменную футболку с символикой пробега.