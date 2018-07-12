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Доходная часть бюджета Псковской области увеличилась на 1,6 млрд рублей
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Доходная часть бюджета Псковской области увеличилась на 1,6 млрд рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: vluki.ru
ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Доходы Псковской области за счет поступлений из федерального бюджета увеличились на 1,65 млрд рублей. В четверг на очередной сессии регионального парламента депутаты областного собрания приняли в двух чтениях соответствующие изменения в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов», передает корреспондент ТАСС.
"За — 42 [депутата], решение принимается", — объявил спикер областного собрания Александр Котов.
Перед процедурой голосования заместитель губернатора — начальник государственного финансового управления региона Татьяна Баринова выступила перед депутатами с докладом, в котором назвала уточненные параметры областного бюджета.
"Благодаря целенаправленной работе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и областных депутатов доходы регионального бюджета в этом году выросли на 1,6 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. С учетом изменений доходы областного бюджета на 2018 год составят почти 30,5 млрд рублей, а расходы — 30,7 млрд рублей, дефицит бюджета не изменился. Доходы на 2019 год составляют почти 26 млрд рублей, расходы на уровне 25,6 млрд рублей", — уточнила она.
Баринова также добавила, что средства выделены региону безвозмездно и предназначены на конкретные цели. «Значительная часть будет направлена на подготовку Пскова к проведению в следующем году Международных ганзейских дней: почти 700 млн рублей [выделено] на реконструкцию стадиона „Машиностроитель“ и 500 млн рублей на ремонт фасадов зданий и благоустройство территорий. Также благодаря поддержке федерального центра в регион поступит более 77 млн рублей на создание в Пскове детского технопарка „Кванториум“, почти 73 млн рублей на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки и 48 млн рублей на строительство Центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках», — пояснила заместитель губернатора региона.
По ее словам, Псковская область из федерального бюджета также получит 200 млн рублей на строительство объездной дороги вокруг Пскова, более 117 млн рублей. «Поступления в доходную часть бюджета также коснулись сферы культуры, сельского хозяйства, социальной политики и других отраслей», — добавила Баринова. Вице-губернатор также расскзала, что в область пришел межбюджетный трансферт на внедрение информационных систем в медицинских организациях, из резервного фонда Правительства РФ на эти цели регион получил 28 млн рублей.
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