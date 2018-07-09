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В Казани нарисовали граффити с портретом капитана сборной Хорватии по футболу
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В Казани нарисовали граффити с портретом капитана сборной Хорватии по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Художники в Казани нарисовали граффити с портретом капитана сборной Хорватии по футболу Луки Модрича, передает корреспондент ТАСС в понедельник.
Граффити с хорватским футболистом разместилось по соседству с портретами Криштиану Роналду и Леонелем Месси. Идею нарисовать портрет хорватского футболиста на совещании в субботу озвучил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, после того как на городских стенах появились граффити с Роналду, Месси и Неймаром, их сборным не повезло в Кубке Конфедераций и чемпионате мира по футболу. Увидев в этом некую закономерность, власти Казани решили нарисовать капитана хорватской сборной, чтобы помочь сборной России в матче с Хорватией, однако дорисовать граффити удалось уже после окончания игры.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 7 июля, проиграв в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти команде Хорватии. В полуфинале хорватам предстоит играть со сборной Англии.
В Казани появилось уже около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. В частности, в Казани создали изображения с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и бывшим полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.
В столице Татарстана состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.
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