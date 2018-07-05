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Новый робот умеет печатать конструкции из обычного песка
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Новый робот умеет печатать конструкции из обычного песка 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Если кому-либо вдруг захочется разместить свою рекламу прямо на пляже или послать сообщение с необитаемого острова пролетающим самолетам в виде аккуратной надписи на песке, то песочный робот, разработанный Иваном Мирандой для этого просто незаменим. Для печати текста на песке он использует большой линейный привод на колесах, медленно передвигающийся от одной напечатанной колонки к другой. Текст очень напоминает матричный формат 60-70–х годов. Робот печатает вертикально, делая нужные отступы. Сопло опускается и поднимается, тщательно вырисовывая каждую букву, из которых формируются хорошо видимые столбцы.
Пожалуй, главной проблемой остается медленная скорость печати, что может вызвать некоторые неудобства, к примеру, на пляже, где ветер может развеять уже готовые буквы и слова.
После первых испытаний песочного робота Миранда уверен в успехе, ну а скорость, как считает он — дело наживное.
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