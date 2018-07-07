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Акцию «Наша семья, наш футбол» провели сотрудники МУ МВД России «Люберецкое»
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Акцию «Наша семья, наш футбол» провели сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 июля 2018
В преддверии Дня любви, семьи и верности сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол».
Цель акции — укрепление и развитие семейных традиций, популяризации спортивных соревнований и здорового образа жизни. Члены семьи Солововых считают, что любви к спорту и здоровому образу жизни необходимо воспитывать с раннего детства, поэтому свободное от работы время стараются проводить активно, отдавая предпочтение мини-футболу. Олег Соловов старший сержант полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД организует спортивный досуг не только для своей семьи, но и является организатором спортивных мероприятий на службе. Он является участником турниров по мини-футболу среди полицейских команд МУ МВД. В составе команды ППСП он становился победителем и призером различных матчей. Проведение таких мероприятий — это прекрасная возможность возродить добрые семейные традиции, вновь объединить родителей и детей, принести радость, дружбу и единство во многие семьи.
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