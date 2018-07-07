Акцию «Наша семья, наш футбол» провели сотрудники МУ МВД России «Люберецкое»

В преддверии Дня любви, семьи и верности сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол».

Цель акции — укрепление и развитие семейных традиций, популяризации спортивных соревнований и здорового образа жизни. Члены семьи Солововых считают, что любви к спорту и здоровому образу жизни необходимо воспитывать с раннего детства, поэтому свободное от работы время стараются проводить активно, отдавая предпочтение мини-футболу. Олег Соловов старший сержант полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД организует спортивный досуг не только для своей семьи, но и является организатором спортивных мероприятий на службе. Он является участником турниров по мини-футболу среди полицейских команд МУ МВД. В составе команды ППСП он становился победителем и призером различных матчей. Проведение таких мероприятий — это прекрасная возможность возродить добрые семейные традиции, вновь объединить родителей и детей, принести радость, дружбу и единство во многие семьи.