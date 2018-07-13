Кутепов: у сборной России были очень хорошие шансы на золотые медали ЧМ-2018

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира–2018.

«Хотелось выиграть четвертьфинальный матч с Хорватией. Мы были, можно сказать, в одном ударе от полуфинала. Но так сложилось, что, видимо, пока нам хватает того, что мы имеем. Да, мы и так сотворили сенсацию, но когда чувствуешь, что можно было выжать больше, то немного есть досада.