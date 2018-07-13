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Кутепов: у сборной России были очень хорошие шансы на золотые медали ЧМ-2018
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Кутепов: у сборной России были очень хорошие шансы на золотые медали ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира–2018.
«Хотелось выиграть четвертьфинальный матч с Хорватией. Мы были, можно сказать, в одном ударе от полуфинала. Но так сложилось, что, видимо, пока нам хватает того, что мы имеем. Да, мы и так сотворили сенсацию, но когда чувствуешь, что можно было выжать больше, то немного есть досада.
Думаю, в финал точно могли выйти, если бы очень хорошо постарались. Если спортсмен не ставит задачи победить, то нет смысла участвовать. Любому хочется стать чемпионом. Шансы на золотые медали у нас были, причём очень хорошие», — сказал Кутепов в эфире ГТРК «Ставрополье».
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