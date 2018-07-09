Сборная России выиграла Кубок Европы по пляжному футболу. Как это было

Думаете, очередная жена хоккеиста или гимнастка? Нет, это футболистка сборной России, только что ставшей сильнейшей в Европе. Настей зовут.

Насте с детства пророчили судьбу актрисы. Немудрено, с такой-то внешностью. Она и танцевала, и пела, а потом сходила на матч «Зенит» — «Томь» и всё для себя решила. Можно было просто накидать её соблазнительных фоток из «Инстаграма» и сделать обычную «Красоту дня», коих сотни. Но мы не будем просто кидать.

Потому что Анастасия Осиновская в составе сборной России по пляжному футболу только что выиграла Кубок Европы в Португалии. И это с учётом того, что сборная существует всего три недели, а в финале всухую обыграна Испания — 2:0. Настя рассказывает, как это было. А фоток мы, конечно, накидаем. Не пропадать же такой красоте.

Про фаворитов

Конечно, мы считали себя фаворитами, хотя и ждали, что будет нелегко, особенно с испанками в финале. Меня с самого начала турнира не покидало какое-то уверенное спокойствие. Знала, что выиграем. Мы хоть и собрались первый раз как сборная, но все друг друга знаем давно. Были единым организмом — это хоть и банальные, но исключительно верные слова.

Про финал

Испания — очень достойный соперник. Нам перед игрой давали чёткую установку по игре в обороне, ну и забить обязательно надо было. Испания ведь за два матча в группе ни разу не пропустила. Непробиваемые? Нет, мы не считали их такими. Да, два периода счёт был 0:0, но в третьем-то мы забили. А в концовке уже играли в свою игру, увеличили преимущество, да и ещё могли забить. Так что, видимо, мы всё сделали правильно. Фото — http://bsrussia.com/media/2121?item=69369

Про мечту спеть гимн

Что даёт шанс надеть футболку сборной? Ответственность даёт. Большую ответственность. И переживаний добавляет, конечно. Одна только возможность спеть гимн чего стоит. Это вообще моя детская мечта — петь гимн перед игрой за сборную. Так что она сбылась (смеётся). Правда, другая — стать чемпионкой мира — пока нет.

Тренер с глазами демона

Я очень рада, что Илья Юрьевич Леонов стал тренером женской сборной, а нам выпала честь работать с ним. Илья Юрьевич — очень сильный тренер. Тактика, физика — всё великолепно. Если бы у нас постоянно были такие тренировки, то мы бы всех в одну калитку выносили. Девочки его даже побаивались поначалу. Я — нет, даже немного недооценила (смеётся). В матче он преображается, пару раз кричал на меня с какими-то демоническими глазами. Даже страшно становилось (улыбается).

Не урони его и не сломай

Зачем качали тренера? Это было спонтанное решение. Кто-то пытался сказать, что мы его уронить можем, но мы же крепкие девчонки. Всё отлично прошло, не уронили и ничего не сломали (улыбается).

Про нарушение режима

Первая победа сборной России — конечно, немножко надо нарушить. Как это дело можно не отметить? Посидели все вместе, но скромно и недолго. Самолёт ведь с утра.

С такой внешностью и в футбол?

Мне с детства пророчили судьбу актрисы. До 16 лет я серьёзно занималась танцами, в том числе и бальными. Я жила с мамой, а в 14 лет папа лишил маму родительских прав. Естественно, после этого я начала жить с отцом, проводить с ним больше времени. Он был профессиональным баскетболистом, в футбол играл на уровне любителей. Я смотрела, потом начала пробовать. В 2008 году мы впервые пошли на футбол, играли «Зенит» и «Томь». Я окунулась в атмосферу и поняла, что хочу играть. Хочу, чтобы за меня вот так же болели и переживали. В 16 лет папа отвёл меня в СДЮСШОР «Аврора», в мини-футбол. Меня взяли, я быстро бегала. Оттуда ушла в большой футбол, а оттуда — в пляжный, в «Звезду». И вот я там уже девять лет. И ни о чём не жалею.

Заглядываю в рот игрокам мужской сборной

Я врач-стоматолог, игроки из мужской сборной России по пляжному футболу ходят ко мне лечить зубы (смеётся). Меня вообще интересует многое, что связано с медициной. Ещё танцы, пение — то, что с детства осталось. Всевозможные виды спорта — слежу, смотрю. Ну и вообще люблю всё новое, интересное.

Недоспорт и недофутбол

Сейчас я уже не признаю другие виды футбола. Люди обычно говорят, что, мол, пляжный футбол — это недофутбол. Вот у меня почти наоборот. Играть в большой или мини-футбол приходится, но только потому, что тренер «Звезды» Иван Канаев заставляет нас играть в них зимой и для поддержания формы. А так бы ни за что — только пляжный!

Надо, чтобы Черчесов работал всегда

Чемпионат мира по футболу смотрела, но следила только за сборной России. Верила в команду. С испанцами они совершили что-то… не скажу, что невозможное, раз совершили. Но радость всей стране подарили. Матч с Хорватией мы смотрели здесь, в Португалии. Голоса посрывали, не только мы, но и турки из мужской сборной, они тоже болели за Россию. Кого выделю? Черышева, да. Он быстрый. И тренера Черчесова. Надо, чтобы он теперь всё время работал со сборной.

Что впереди?

Нам нужны новые сборы. Даже здесь за небольшой трёхдневный сбор и три игровых дня Кубка Европы мы все получили огромный опыт. Надеемся, что осенью будет ещё один турнир национальных сборных. Хочется играть и играть. В следующем году пройдут Всемирные пляжные игры в Сан-Диего, а дальше… Чемпионат мира и Олимпийские игры. Это мечта и надежда.

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