Победителю «Алтарганы» в бурятской борьбе Губернатор вручил автомобиль

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от автомобиля абсолютному победителю соревнований по бурятской борьбе

«Бүхэ барилдаан» XIII Международного бурятского национального

фестиваля «Алтаргана» Балдану Цыжипову. Также спортсмен стал

обладателем пояса абсолютного победителя, сертификата и авторского ножа

от творческой мастерской Жигжита Баясхаланова.

Финальные схватки и награждение соревнований по бурятской борьбе «Бүхэ

барилдаан» состоялось 7 июля на стадионе «Труд» в Иркутске. За ними

наблюдали Губернатор Сергей Левченко и Глава Республики Бурятия

Алексей Цыденов . До соревнований вместе с Губернатором Забайкальского

края Натальей Ждановой они посетили юрты регионов, участвующих в фестивале «Алтаргана — 2018». Их представили Иркутская область,

Республика Бурятия, Забайкальcкий край, Монголия, а также Осинский и Ольхонский районы Приангарья. Юрты были украшены в национальных

традициях лучшими мастерами территорий. В них рассказывалось об истории, культуре и спорте регионов.

Борьба является одним из самых популярных видов спорта в прибайкальских

регионах.

В соревнованиях,

которые

прошли

«Алтарганы», приняли участие более 100 спортсменов из Иркутской

области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Монголии, они выставили по несколько команд. В весовой категории до 60 кг первое место

занял Алексей Монтоев из Республики Бурятия, второе место — Жаргал

Дамдинов из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, третье —

Солбон Раднаев из Бурятии. В весовой категории до 70 кг победителем стал

Баясхалан Гомбоев (Республика Бурятия), серебряную медаль завоевал

Арсалан Биликтуев из Улан-Удэ, бронзовую медаль выиграл Бато-Жаргал

Банзаранцаев (Республика Бурятия).

В весе до 82 кг обладателем золотой медали стал Зорикто Цырендондопов

(Селенгинский район Республики Бурятия), серебряную медаль выиграл Аюр Дондопов (Кижингинский район Республики Бурятия), бронзовую медаль

получил Дмитрий Гатапов (команда Улан-Удэ). В весовой категории свыше

82 кг победил Ринчин Санжиев (Республика Бурятия), серебряную медаль

выиграл Батор Цыренжапов (Агинский Бурятский округ Забайкальского

края).