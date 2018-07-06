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На должность мэра Новокузнецка претендует девять кандидатов
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На должность мэра Новокузнецка претендует девять кандидатов 

АиФ Кузбасс 6 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Новокузнецк, 6 июля — АиФ-Кузбасс. Девять кандидатов подали документы на участие в выборах мэра Новокузнецка, по данным муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
Все кандидаты мужчины. Двое из них — Кузнецовы. Андрей Кузнецов — 1968 года рождения, представитель Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Сергей Кузнецов — 1969 года рождения, действующий мэр Новокузнецка. Оба они подали документы с разницей в одни сутки.
Другие кандидаты: самовыдвиженец Виктор Смирнов, заявившийся кандидатом не только в главы города, но и в губернаторы, и в депутаты; самовыдвиженец и член партии «Единая Россия» Александр Шабалин; член КПРФ Леонид Бураков; депутат горсовета Новокузнецка, член «Справедливой России» Владимир Пронин; член «Партии Возрождения России» Дмитрий Чертов; выдвиженец от ЛДПР Евгений Смехнов; самовыдвиженец, директор ООО «Зелёная улица» Денис Елькин.
Напомним, новокузнечанам предстоит выбрать главу Новокузнецка в единый день голосования 9 сентября.
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