Cобытия 25-го дня ЧМ-2018

Издание Bild вновь обвинило сборную России по футболу в употреблении допинга, в Санкт-Петербурге исчезло граффити с изображением Станислава Черчесова , а бельгиец Эден Азар накануне полуфинального матча с Францией признался, что в детстве болел за будущих соперников.

Высокая поддержка

На чемпионата мира по футболу осталось провести всего четыре матча. Первым из них станет полуфинальная игра между Францией и Бельгией в Санкт-Петербурге, которая состоится 10 июля. Накануне матча стало известно, что обе команды получат поддержку на высшем уровне. За подопечных Дидье Дешама будет болеть президент Франции Эммануэль Макрон . Он обещал, что приедет в Россию, если «трёхцветные» дойдут до полуфинала, и своё обещание намерен сдержать.

За бельгийцев будет переживать ещё более внушительная делегация. Король Филипп и королева Матильда приедут на матч в сопровождении премьер-министра страны Шарля Мишеля

«Я с нетерпением ожидаю этой игры, потому что футбол действительно объединяет», — заявил Мишель.

Самолёт с семьями игроков

Французских футболистов на полуфинале с Бельгией будет ждать сюрприз. Их федерация наняла самолёт, чтобы семьи игроков прилетели на игру в Санкт-Петербург. В числе тех, кто отправится в Россию, будет модель и актриса Памела Андерсон . Она будет персонально поддерживать защитника Адиля Рами . Пара ещё не оформила отношения официально, но они встречаются уже несколько месяцев.

Не за тех болел

Неожиданное признание перед полуфиналом чемпионата мира сделал один из лидеров бельгийской команды Эден Азар. Он рассказал, что в детстве болел не за родную сборную, а за Францию. Юный игрок даже носил футболку с фамилией Зинедина Зидана на спине.

«Мы вместе с братьями всегда больше болели за сборную Франции, чем за Бельгию, потому что мы выросли на поколении французской команды 1998 года. Майку сборной Бельгии всегда было тяжелее достать, чем французскую», — рассказал о своём детстве Азар.

Впечатления британского блогера

Британец Тео, ведущий свой блог на YouTube, провёл две недели в России вместе со своим отцом. По итогам этой поездки он вспомнил все мифы, которые слышал о принимающей чемпионат мира стране, и высказал своё мнение о них. В итоге оказалось, что все утверждения, которые ему приходилось слышать, оказались неверными.

«Миф номер один: русские хулиганы побьют тебя, как только ты въедешь в страну. Такого ни разу не произошло. На второй день пребывания в Волгограде мы с отцом выбрались в фан-зону в футболках с символикой английской сборной и с английскими флагами на спинах. Русские болельщики были приветливы с ними, улыбались, начинали беседу и поддерживали сборную Англии. Это является полной противоположностью тому, чего британцы ожидали», — рассказал 17-летний блогер.

Кроме того, Тео развеял миф об угрюмости и недружелюбии россиян. Англичанин рассказал историю о том, как в Самаре ему не удалось вызвать такси, однако обычный россиянин, который ехал по дороге к стадиону, остановился и бесплатно довёз их.

«Если бы мы предложили ему какие-то там рубли, то он бы просто обиделся», — заявил Тео.

Кроме того, британцы остались в восторге о природы России и санкт-петербургской архитектуры. У них вызвал недоумение тот факт, что Россия не занимает высокие места в рейтинге самых привлекательных для туристов стран. По мнению Тео и его отца, Россия прекрасно подготовилась к чемпионату мира и сделала всё для его великолепного проведения. По их словам, это самая лучшая организация мирового футбольного первенства за последние два десятилетия.

Гимн для Алли

Останутся тёплые воспоминания о российских болельщиках и у игрока сборной Англии Деле Алли. За два дня до своего полуфинального матча с Хорватией он прогуливался по Санкт-Петербургу, давая интервью корреспонденту Sky Sports. Внезапно их настигли российские болельщики на машине и включили на телефоне гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Судя по реакции, заснятой на камеру, Алли остался доволен такой поддержкой и неожиданным проявлением любви к Англии со стороны россиян.

Допинг в нашатырном спирте

Не обошёлся этот день и без привычных обвинений в употреблении допинга в адрес сборной России. На этот раз заезженную тему подхватило немецкое издание Bild. Оно обратило внимание, что перед матчем с Хорватией Илья Кутепов Александр Головин что-то вдыхают из своих ладоней.

Журналисты предположили, что это был раствор аммиака, который обладает кратковременным стимулирующим эффектом. В статье отмечается, что официально аммиак не входит в перечень запрещённых препаратов, однако автор всё равно настаивает на том, что россияне ведут нечестную игру.

Позднее данную информацию прокомментировал врач сборной России Эдуард Безуглов . Он рассказал, что игроки сборной всего лишь нюхали ватку с нашатырным спиртом, чтобы взбодриться перед выходом на поле. опровергать ложные обвинения в допинге ему пришлось не в первый раз.

Поддержка с Украины

Болельщики не перестают обсуждать незабитый пенальти Фёдора Смолова , который не позволил сборной России побороться за победу в матче с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018. Одни продолжают корить нападающего за плохой удар, а другие его поддерживают. Ко второму лагерю присоединился украинский форвард Евгений Селезнёв . Он опубликовал пост в Instagram, посвящённый Смолову.

«Сейчас много критики в адрес моего друга. Бывают подъёмы и спады. Тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя ещё всё впереди!» — написал игрок сборной Украины.

Закрашенное граффити

Печальная судьба постигла граффити с изображением Станислава Черчесова, которое появилось в Санкт-Петербурге после выхода сборной России в плей-офф чемпионата мира. Изображение сопровождалось надписью «Ты просто космос, Стас» из песни группировки «Ленинград».

Несколько дней назад стало известно, что после жалоб местных жителей граффити будет уничтожено к 1 ноября, однако произошло это гораздо раньше. Сначала над муралом «поработали» неизвестные фанаты и закрасили указательный палец Черчесова, чтобы он казался отрубленным. Местные СМИ предположили, что это сделали фанаты «Зенита» . Они якобы были недовольны тем, что изображённый жест похож на первую букву из названия клуба «Легия», который Черчесов тренировал в прошлом.

В течение дня после этого акта вандализма граффити вовсе было полностью закрашено. На серой стене здания осталась только надпись «До завтра…»