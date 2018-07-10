Россия проиграла! Не видать теперь обнаженных фото самой красивой болельщицы, мужчины рыдают

Вчера самая красивая болельщица ЧМ-2018 Наталья Немчинова пообещала устроить откровенную фотосессию с игроками сборной России, если они одержат победу на Чемпионате мира по футболу. Девушка сделала это, чтобы вдохновить игроков сборной на дальнейшие успехи. К сожалению, российская сборная уступила сборной Хорватии в серии пенальти и вылетела из чемпионата.

То, что обещанию самой красивой болельщицы ЧМ-2018 не суждено сбыться весьма огорчает болельщиков мужского пола, но во время проведения чемпионата можно увидеть немало других красивых девушек, особенно ночью.

Даже не знаем — смеяться или плакать. Самая красивая футбольная болельщица оказалась актрисой пикантных фильмов😧 pic.twitter.com/J7sQVDYcRO

Несмотря на то, что российская сборная вылетела с чемпионата, у Натальи Немчиновой осталось много красивых фотографий. Наталья — актриса фильмов для взрослых, которая в 18 лет вышла замуж за владельца сети фитнес-клубов.

Чтобы ободрить всех расстроившихся, я нашел несколько фотографий Натальи. Обнаженных фотографий, о которых говорила девушка, здесь, конечно, не будет, но и так приятно смотреть на это украшение трибун.

Впереди нас ждут еще четыре игры с участием сборных Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. Кому же в итоге достанется кубок? Подождем и увидим! Российские болельщики будут поддерживать кого угодно, лишь бы не Англию.