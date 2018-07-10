Франция встретится с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018

Сегодня, 10 июля в Петербурге пройдет первый матч полуфинала. Бороться за победу будут сборные Франции и Бельгии. Игра предстоит напряженная — в обеих командах игроки мирового уровня. И французы, и бельгийцы великолепно отыграли все предварительные матчи, не уступив ни в одной игре. Сборные неоднократно встречались друг с другом — это противостояние станет 15-м по счету.

Накануне обе команды уже прибыли в город на Неве. Они провели тренировки на поле стадиона «Санкт-Петербург». Поддерживать французскую сборную на стадионе будет лично президент республики Эммануэль Макрон

В Петербург сегодня прибывает и большая делегация из Бельгии. Ее возглавит Король Филипп. Существенно увеличится и армия болельщиков. В Пулково ожидается прибытие пяти чартерных рейсов из Бельгии и Франции. Они доставят около тысячи болельщиков.