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Франция встретится с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018
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Франция встретится с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Сегодня, 10 июля в Петербурге пройдет первый матч полуфинала. Бороться за победу будут сборные Франции и Бельгии. Игра предстоит напряженная — в обеих командах игроки мирового уровня. И французы, и бельгийцы великолепно отыграли все предварительные матчи, не уступив ни в одной игре. Сборные неоднократно встречались друг с другом — это противостояние станет 15-м по счету.
Накануне обе команды уже прибыли в город на Неве. Они провели тренировки на поле стадиона «Санкт-Петербург». Поддерживать французскую сборную на стадионе будет лично президент республики Эммануэль Макрон.
В Петербург сегодня прибывает и большая делегация из Бельгии. Ее возглавит Король Филипп. Существенно увеличится и армия болельщиков. В Пулково ожидается прибытие пяти чартерных рейсов из Бельгии и Франции. Они доставят около тысячи болельщиков.
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