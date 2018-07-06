В Калининграде реорганизуют две поликлиники, роддом и перинатальный центр

Об этом на брифинге 6 июля рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко

Речь идет об объединении роддома № 1 и перинатального центра, многопрофильного центра, поликлиник № 1 и № 2 (объединившись, они станут называться «Городская больница № 4).

»Эта реорганизация уже давно обсуждается. Кадровый потенциал будет использоваться более эффективно. Пир этом для пациента ничего не изменится — он приходит на прием к участковому терапевту, а уже тот решает, как воспользоваться имеющимся ресурсом», — заявил Кравченко.

При этом глава ведомства уточнил, что не идет речи об экономии средств: «Мы говорим об эффективном использовании имеющихся ресурсов. Если это (экономия — прим. ред.) и получится, то это будет сопровождающий эффект».

Процесс реорганизации будет завершен в ближайшие месяцы.