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В Калининграде реорганизуют две поликлиники, роддом и перинатальный центр
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В Калининграде реорганизуют две поликлиники, роддом и перинатальный центр 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом на брифинге 6 июля рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко.
Речь идет об объединении роддома № 1 и перинатального центра, многопрофильного центра, поликлиник № 1 и № 2 (объединившись, они станут называться «Городская больница № 4).
»Эта реорганизация уже давно обсуждается. Кадровый потенциал будет использоваться более эффективно. Пир этом для пациента ничего не изменится — он приходит на прием к участковому терапевту, а уже тот решает, как воспользоваться имеющимся ресурсом», — заявил Кравченко.
При этом глава ведомства уточнил, что не идет речи об экономии средств: «Мы говорим об эффективном использовании имеющихся ресурсов. Если это (экономия — прим. ред.) и получится, то это будет сопровождающий эффект».
Процесс реорганизации будет завершен в ближайшие месяцы.
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