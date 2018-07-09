Курянин Николай Карамышев заваевал бронзу гонки звёзд «За рулём»

Соревнования прошли в субботу в Московской области на автодроме Moscow Raceway

По данным портала Зарулём.рф, Николая Карамышева считали фаворитом гонки. К тому же по уговору пилот, побеждающий в Гонке Звёзд трижды, получает главный приз, Бронзовую шину, в вечное владение. А на счету гонщика из Курска уже было две победы. Три года назад — в зимнем варианте на Московском ипподроме, и два года назад летом, здесь же, на Moscow Raceway. Поэтому двукратный обладатель Кубка Европы был настроен на победу. Специально для этой гонки он построил и тщательно обкатал новый боевой автомобиль — Volkswagen Polo и показал на нём потрясающее время в квалификационных заездах: круг на полторы секунды лучше, чем у кого-либо из маститых соперников. Отборочные заезды не стали для Николая серьёзным препятствием. Он убедительно выиграл три из них, стартуя как с первой, так и с шестой позиций.