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Полицейские центры на ЧМ помогли выявить известные зарубежные банды карманников
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Полицейские центры на ЧМ помогли выявить известные зарубежные банды карманников 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Международные полицейские центры, которые были созданы специально для чемпионата мира — 2018, помогли выявить известные зарубежные банды карманников, сообщает "РИА Новости".
"Полностью себя оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров.
Были и задержания разыскиваемых преступников, выявлены международные группы карманников, это не российские граждане. Были и кражи, огромное количество забытых вещей, которые были возвращены", — заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в усиленном режиме будут контролировать ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во время проведения чемпионата мира — 2018.
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