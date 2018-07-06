Полицейские центры на ЧМ помогли выявить известные зарубежные банды карманников

Международные полицейские центры, которые были созданы специально для чемпионата мира — 2018, помогли выявить известные зарубежные банды карманников, сообщает "РИА Новости"

"Полностью себя оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров.

Игорь Зубов. Были и задержания разыскиваемых преступников, выявлены международные группы карманников, это не российские граждане. Были и кражи, огромное количество забытых вещей, которые были возвращены", — заявил замглавы МВД

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в усиленном режиме будут контролировать ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во время проведения чемпионата мира — 2018.