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Ветеран НХЛ Барроуз завершил карьеру
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Ветеран НХЛ Барроуз завершил карьеру 

LiveSport.Ru 55 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард Александр Барроуз объявил о завершении игровой карьеры, о чем сообщает Ассоциация игроков НХЛ.
37-летний хоккеист провел за 13 сезонов в «регулярках» НХЛ 913 матчей. Большую часть карьеры он выступал за «Ванкувер» — 822 поединка.
В феврале прошлого года Барроуз был обменян в «Оттаву». в составе которой превзошел отметку в 200 заброшенных шайб. Всего на счету нападающего 409 (205+204) очков.
Стоит отметить, что хоккеист уже определился со своей дальнейшей деятельностью. Он станет ассистентом главного тренера в команде АХЛ «Лаваль Рокет», которая является фарм-клубом «Монреаля».
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