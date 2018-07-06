Ветеран НХЛ Барроуз завершил карьеру

Форвард Александр Барроуз объявил о завершении игровой карьеры, о чем сообщает Ассоциация игроков НХЛ.

37-летний хоккеист провел за 13 сезонов в «регулярках» НХЛ 913 матчей. Большую часть карьеры он выступал за «Ванкувер» — 822 поединка.

В феврале прошлого года Барроуз был обменян в «Оттаву». в составе которой превзошел отметку в 200 заброшенных шайб. Всего на счету нападающего 409 (205+204) очков.

Стоит отметить, что хоккеист уже определился со своей дальнейшей деятельностью. Он станет ассистентом главного тренера в команде АХЛ «Лаваль Рокет», которая является фарм-клубом «Монреаля».