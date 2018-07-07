Овечкин сделал прогноз на матч Россия — Хорватия

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин сделал прогноз на предстоящий матч Россия — Хорватия, который пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Хоккеист приехал в Москву с кубком Стэнли.

Спортсмен с трофеем в руках поднялся на сцену в фан-зоне на Воробьевых горах. За автографом к нему выстроилась толпа болельщиков.

Отвечая на вопрос журналистов, кто станет победителем встречи, Овечкин ответил, что рассчитывает на победу российской сборной.

«Не удивился тому, как выступает сборная России на домашнем чемпионате мира. Уверен, что сегодня нам по силам победить хорватов», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон» стал обладателем трофея после победы в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом» со счетом 4-1.

Сборная Россия встретится с Хорватией 7 июля. Матч начнётся в 21:00 по московскому времени.