Франция — Бельгия: матч в Санкт-Петербурге посетили 64 286 зрителей

Сборные Франции и Бельгии проводят матч 1/2 финала чемпионата мира—2018. Встреча в данный момент проходит в Санкт-Петербурге. К 64-й минуте в счёте ведут французы — 1:0.

Матч команд на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64 286 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева . Напоминаем, что вместительность стадиона в Санкт-Петербурге составляет 64 468 зрителей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Бельгия. Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля в Москве.