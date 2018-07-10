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Франция — Бельгия: матч в Санкт-Петербурге посетили 64 286 зрителей
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Франция — Бельгия: матч в Санкт-Петербурге посетили 64 286 зрителей 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Сборные Франции и Бельгии проводят матч 1/2 финала чемпионата мира—2018. Встреча в данный момент проходит в Санкт-Петербурге. К 64-й минуте в счёте ведут французы — 1:0.
Матч команд на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64 286 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Напоминаем, что вместительность стадиона в Санкт-Петербурге составляет 64 468 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Бельгия. Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля в Москве.
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