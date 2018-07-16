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В Уфе будет закрыто движение транспорта по улице Комсомольской
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В Уфе будет закрыто движение транспорта по улице Комсомольской 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 07.00 часов 17.07.2018 г. до 08.00 часов 21.07.2018 г. будет закрыто движение транспорта по улице Комсомольской на участке от улицы Лесотехникума до Российской. На время действия ограничения также закрывается движение по троллейбусному маршруту № 16. Автобусы будут объезжать перекрытый участок улицы Кольцевой в соответствие с представленной схемой. Ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях. Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения.
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