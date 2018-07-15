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В Уфе на 5 дней закроют центральную улицу
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В Уфе на 5 дней закроют центральную улицу 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Водителей башкирской столицы ждет неприятный сюрприз, кроме временного ограничения, которые вводятся на ремонтируемых участках дорог, закроют движение и на улице Зорге.
Дорогу закроют на несколько дней
Так, с 16 по 21 июля планируется частичное перекрытие проезжей части в районе жилых домов №67 и 72. — Это связано с реконструкцией участка тепломагистрали №25. Ремонтные работы пройдут в два этапа: с 16 по 18 июля по четной стороне проезжей улицы, с 19 по 21 июля — по нечетной, — рассказали в городской администрации. БашРТС просит жителей отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
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