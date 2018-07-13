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В Санкт-Петербург прибыла сборная Бельгии — эксклюзивное видео
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В Санкт-Петербург прибыла сборная Бельгии — эксклюзивное видео 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Сборная Бельгии приехала в петербургский отель Sokos Hotels в преддверии решающего матча со сборной Англии, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 14 июля. На кадрах видно, как игроки и члены делегации заходят в гостиницу.
Ранее Пятый канал сообщал, что Бельгия и Англия будут бороться за третье место в турнире. Финальная же игра между сборными Хорватии и Франция пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Эксперты считают, что победителем чемпионата станет Франция, а третье место достанется Бельгии.
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