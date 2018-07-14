Михаил Шац: «В финале буду болеть за Хорватию»

Известный шоумен Михаил Шац рассказал «СЭ» о своих ожиданиях от двух заключительных матчей ЧМ-2018: игры за бронзовые медали и финала турнира.

— С матчем за третье место все понятно — бельгийцы и англичане вернут должок за скучную игру на групповом этапе, — говорит Шац. — Я жду яркого, открытого футбола. Что касается финала — буду все-таки болеть за хорватов. Не уверен на 100 процентов, но думаю, что они могут дать бой Франции. Фейерверка не будет, но игра точно выдастся увлекательной.

— Хорватам не помешает тот факт, что все свои матчи в плей-офф команда доводила до овертаймов? Хватит сил?

— Футболисты сборной Хорватии — бойцы, французам не стоит ждать легкой прогулки. К чему эта прогулка приведет — большой вопрос. Шансы у финалистов, конечно, не 50/50, но процентов 40 я бы дал хорватам.

Напомним, что матч за бронзовые медали ЧМ-2018 Бельгия — Англия состоится 14 июля и начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург». Финал ЧМ-2018 Франция — Хорватия пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18.00 по московскому времени. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)​

Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь