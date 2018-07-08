Хорватский футболист после победы над Россией записал видеообращение со словами «Слава Украине»

Полузащитник сборной Хорватии после завершения игры со сборной Россией, во время которой победила хорватская команда, записал видеообращение со словами «Слава Украине».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после того, как Домагой Вида произнёс «Слава Украине», бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич говорит, что победа над сборной Россией была «за „Динамо“ и Украину».

Как уточняет агентство, видео было опубликовано на странице Instagram footballhub_ua со ссылкой на Instagram Вукоевича. к настоящемувидео со страницы Вукоевича удалено.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Хорватии и завершила выступление на ЧМ-2018.