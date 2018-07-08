Черышев: самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев обратился к болельщикам национальной команды во время посещения фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года, расположенной в Москве на Воробьёвых горах.

«Самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на чемпионате мира. Конечно, хотелось добиться большего. От всей души спасибо вам за поддержку. Мы вас любим», — заявил Черышев.

На домашнем чемпионате мира российская команда пробилась в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла Хорватии.