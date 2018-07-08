Ещё
Черышев: самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черышев: самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на ЧМ-2018 

RT на русском 15 часов назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев обратился к болельщикам национальной команды во время посещения фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года, расположенной в Москве на Воробьёвых горах.
«Самое главное, что вся страна получила удовольствие от выступления сборной России на чемпионате мира. Конечно, хотелось добиться большего. От всей души спасибо вам за поддержку. Мы вас любим», — заявил Черышев.
На домашнем чемпионате мира российская команда пробилась в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла Хорватии.
Ранее Сергей Игнашевич заявил, что игрокам сборной России было приятно наблюдать за поддержкой болельщиков на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Президент «Спартака» назвал Смолова главным разочарованием ЧМ-2018 в составе сборной России СМИ: ФИФА может дисквалифицировать футболиста сборной Хорватии Виду за лозунг «Слава Украине» Баптиста заявил, что никто не ожидал от сборной России такого результата на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ442
Слепаков обратился к футболистам сборной143
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России68
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала882
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть36
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение