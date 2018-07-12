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Васильев: решение по мэру Махачкалы будет приниматься после выборов главы республики
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Васильев: решение по мэру Махачкалы будет приниматься после выборов главы республики 

ТАСС 7 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Решение о кандидатуре на пост мэра Махачкалы будет приниматься после выборов главы республики Дагестан, которые пройдут в сентябре, сообщил журналистам в четверг врио главы республики Владимир Васильев.
"Сейчас у нас во главе [Махачкалы] — заместитель, который старается. Что-то получается, что-то не получается — поскольку это будет получаться, будем принимать решения… Я сегодня — временно исполняющий обязанности. Я полагаю, что решать вопросы буду готов после того, как наш парламент утвердит или откажет мне в назначении на должность главы", — сказал Васильев.
Должность мэра Махачкалы стала вакантной в январе 2018 года после ареста Мусы Мусаева, который руководил городом с 2015 года. Временно исполняющим обязанности главы города был назначен заместитель мэра Абусупьян Гасанов.
Васильев руководит Дагестаном в статусе врио с октября 2017 года. Выборы главы республики назначены на 9 сентября 2018 года. Глава региона избирается Народным собранием республики из трех кандидатов, представленных президентом России не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.
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