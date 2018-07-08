Ещё
Расстроены, но не сломлены: российские болельщики признаются в любви своей сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расстроены, но не сломлены: российские болельщики признаются в любви своей сборной 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Это была красивая игра: быстрая, мощная, эффектная. Мы увидели действительно потрясающий матч, который запомнится надолго. И даже проигрыш по итогам серии пенальти не слишком расстраивает фанатов. В социальных сетях сразу после завершения игры появились тысячи постов со словами благодарности и поддержки российской сборной.
Почти 300 комментариев на данную минуту оставили фанаты под постом в Twitter сборной России. Практически все пользователи сходятся во мнении, что это был суперматч.
Основной задачей сборной на домашнем чемпионате мира был выход из группы. То, что у команды получиться сыграть в ¼ финала, мало кто предполагал. Но сам факт случившегося говорит о том, что у страны действительно появилась сильная национальная команда, а не просто «миллионеры, по траве гоняющие мяч».
Конечно, завтра будет «разбор полетов». Каждый, кто смотрел игру, выдвинет свою версию проигрыша сборной России. Но пока поклонники большого футбола не хотят думать о плохом.
В социальной сети Instagram сотни постов демонстрируют то, как болели у своих телеэкранов, в фан-зонах и на стадионе зрители. Пользователи пишут, что это была по-настоящему достойная игра.
Даже те, кто не слишком разбирается в футболе и редко смотрит матчи, признает, что баталия Россия-Хорватия войдет в историю.
Увы, выйти в полуфинал у российских футболистов на домашнем чемпионате мира не получилось, но то, как боролись ребята, достойно уважения.
Заслуженный артист России, народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, что верил в победу до последнего. «Никто не может нас обвинить в том, что нечестные были игры», — считает дрессировщик.
360tv.ru: последние новости
Матч Россия – Хорватия объединил всю страну «Слава Украине!» ‐ кому полузащитник Хорватии посвятил победу над Россией Бывший капитан «Зенита» рассказал, кто выйдет в финал ЧМ‐2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной52
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала810
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть22
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России50
Смолов взбесил россиян291
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение