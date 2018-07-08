Андрей Блинов о матче РФ-Хорватия: Умом Россию не понять

О хозяевах ЧМ по футболу. В 1998-м Франция последней среди хозяев стала чемпионом. Дальше топовые команды-хозяйки выше третьего места не поднимались: немцы — третьи в 2006, бразильцы — четвертые в 2014. ЮАР в 2010-м не вышла из группы. Реально удивили в 2002-м южнокорейцы, заняв 4-е место, хотя там очень помогли судьи.

Сборной РФ судьи не помогали, игра была очень специфическая, но, как метко написал поэт Тютчев, «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Вот и попали в восьмерку и едва не вышли в полуфинал.

Повторюсь: очень хочется, чтобы этот мундиаль выиграла сборная, которая его никогда не выигрывала. Теперь всё просто: Хорватия или Бельгия.