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Андрей Блинов о матче РФ-Хорватия: Умом Россию не понять
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Андрей Блинов о матче РФ-Хорватия: Умом Россию не понять 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
О хозяевах ЧМ по футболу. В 1998-м Франция последней среди хозяев стала чемпионом. Дальше топовые команды-хозяйки выше третьего места не поднимались: немцы — третьи в 2006, бразильцы — четвертые в 2014. ЮАР в 2010-м не вышла из группы. Реально удивили в 2002-м южнокорейцы, заняв 4-е место, хотя там очень помогли судьи.
Сборной РФ судьи не помогали, игра была очень специфическая, но, как метко написал поэт Тютчев, «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Вот и попали в восьмерку и едва не вышли в полуфинал.
Повторюсь: очень хочется, чтобы этот мундиаль выиграла сборная, которая его никогда не выигрывала. Теперь всё просто: Хорватия или Бельгия.
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