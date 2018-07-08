Комментарии читателей The Washington Post: НАТО выигрывает!

США The Washington Post . Россия против Хорватии в четвертьфинале ЧМ 2018: Хорватия выбила хозяев по пенальти (4-3)

Комментарии читателей:

brotherman 7 Расстрельная команда с Лубянки!….Dasvidaniya

Tan man А теперь будет аннексия Хорватии.

Alibifarmer Учитывая склонность русских к отравлению своих противников, я удивлен, что хорваты так долго продержались. Надеюсь, что они осторожны, что они едят, пьют и к чему прикасаются на этой неделе.

Sam Ervin Не падайте духом москали (в оригинале Russkies, прим. переводчика) — всегда есть Игры Новичок (Novichok Games). С нетерпением ждем. Естественно, после Интернет Троллевых Олимпийских Игр (Troll Olympics). Начните принимать запрещенные стероиды уже сейчас!

DonNico Убого с вашей стороны, что даже в статье про спорт комментаторы с WashPost могут только визжать о политике.

article25 Да, Влад не сможет позаботиться о них всех. ФИФА пора провести допинг-тест. Прежде чем их всех отправят в ГУЛАГ.

rova445 Зуб даю, странное начнет твориться на ближайших выборах в Хорватии..

rubia12 Итак, теперь нам не нужно беспокоиться о допинге в финальных играх. Русские выглядели под допингом, играя неестественно энергично в дополнительное.

coolcal1 Белый Дом уже приказал приспустить флаги

CuiBMalo Черт! Раз Россия вылетела, то теперь у Путина нет причин, чтобы Путин вылетать на полуфинал из Хельсинки. Интересно, знает ли Трамп, что США не отобрались на ЧМ. Трамп непременно последовал бы за Путиным на полуфинал. Он везде следует за Путиным.

LePrez-44 Это был один адский матч. Я был за хорватов. Интересно, те два русских игрока, которые не забили пенальти, исчезнут из мира? Рад, что Россия проиграла……простите те, кто голосовал за республиканцев…