Ещё
Комментарии читателей The Washington Post: НАТО выигрывает!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комментарии читателей The Washington Post: НАТО выигрывает! 

ИноСМИ 15 часов назад
Фото: ИноСМИ
США The Washington Post. Россия против Хорватии в четвертьфинале ЧМ 2018: Хорватия выбила хозяев по пенальти (4-3)
Комментарии читателей:
brotherman 7 Расстрельная команда с Лубянки!….Dasvidaniya
raduray НАТО выигрывает!
Tan man А теперь будет аннексия Хорватии.
Alibifarmer Учитывая склонность русских к отравлению своих противников, я удивлен, что хорваты так долго продержались. Надеюсь, что они осторожны, что они едят, пьют и к чему прикасаются на этой неделе.
Sam Ervin Не падайте духом москали (в оригинале Russkies, прим. переводчика) — всегда есть Игры Новичок (Novichok Games). С нетерпением ждем. Естественно, после Интернет Троллевых Олимпийских Игр (Troll Olympics). Начните принимать запрещенные стероиды уже сейчас!
DonNico Убого с вашей стороны, что даже в статье про спорт комментаторы с WashPost могут только визжать о политике.
article25 Да, Влад не сможет позаботиться о них всех. ФИФА пора провести допинг-тест. Прежде чем их всех отправят в ГУЛАГ.
rova445 Зуб даю, странное начнет твориться на ближайших выборах в Хорватии..
rubia12 Итак, теперь нам не нужно беспокоиться о допинге в финальных играх. Русские выглядели под допингом, играя неестественно энергично в дополнительное.
coolcal1 Белый Дом уже приказал приспустить флаги
CuiBMalo Черт! Раз Россия вылетела, то теперь у Путина нет причин, чтобы Путин вылетать на полуфинал из Хельсинки. Интересно, знает ли Трамп, что США не отобрались на ЧМ. Трамп непременно последовал бы за Путиным на полуфинал. Он везде следует за Путиным.
LePrez-44 Это был один адский матч. Я был за хорватов. Интересно, те два русских игрока, которые не забили пенальти, исчезнут из мира? Рад, что Россия проиграла……простите те, кто голосовал за республиканцев…
ИноСМИ: последние новости
Препараты от астмы — много допинга, мало медицины Отличная работа, Россия. Отличный чемпионат и отличная игра сборной! Станислав Черчесов заводит влиятельных друзей на фоне далеко идущих амбиций России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной54
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала814
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть23
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России51
Смолов взбесил россиян292
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение