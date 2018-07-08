Мужчины тоже плачут: как в Твери болели за сборную России

Сборная России по футболу не смогла выйти в полуфинал, проиграв сборной Хорватии по пенальти. Встреча проходила на сочинском стадионе «Фишт» вечером 7 июля. О том, как болели за Россию тверские болельщики — в репортаже ТИА. Это кадры, которые заставят нас всех опять всплакнуть.

У большого экрана собралось больше тысячи болельщиков. Смотреть футбол жители Твери любят явно больше, чем митинговать против пенсионной реформы.

Самые преданные пришли заранее — уже за полтора часа до начала матча площадь у экрана пестрила российскими флагами и шапками болельщиков в триколоре. Места в итоге для всех не хватило, некоторые болели в сквере рядом.

Напомним, Россия вышла в одну четвертую финала, обыграв Испанию. Кроме этого в «личном багаже» у нашей сборной на Чемпионате мира-2018 остались победы над Саудовской Аравией, Египтом и проигрыш уругвайцам.

Напряжение все два часа матча ощущалось почти физически. «Россия, вперед!» «Отправь хорватов домой! » «Нужен гол, нужен гол!» «Акинфеев!» — кричали до охрипших связок. Болеть многие пришли семьями.

В первом тайме Россия вышла вперед благодаря чудесному голу Черышева, но до перерыва Крамарич всё-таки восстановил равенство. Основное время закончилось вничью и встреча перешла в овертайм. Здесь второй гол забил хорват Вида, но за несколько минут до конца матча счет сравнял наш Марио Фернандес

Только представьте, что творилось у экрана в Твери. Второй гол в ворота хорватов болельщики встречали до одури громко и матерной лексикой. Обыкновенных слов, чтобы выразить эмоции, уже не хватало никому. Некоторые мужчины от переживаний крестились.

Серию послематчевых пенальти часть болельщиков слушала, отвернувшись от экрана спиной. Нервы были оголены до предела.

К сожалению, чуда не произошло. Суперподдержка тверичан сборной не помогла. Со счетом 4:3 сборная Хорватии в серии пенальти победила Россию.

Мужчины рыдали и обнимались. Незнакомые люди успокаивали друг друга и кричали в экран, как будто их услышат футболисты: «Наши — молодцы!» «Россия — вперед!»

Расходясь после матча, расстроенные болельщики пинали оставленные пакеты с бутылками и твердили «Россия — непобедима!». В ответ послышалось философское «Непобедима будет, когда мусор начнете за собой убирать».

Это была действительно фантастическая игра.