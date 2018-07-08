В НАТО отметили, что все полуфиналисты ЧМ-2018 являются членами альянса

Организация Североатлантического договора (НАТО) на своей странице в сети «Твиттер» отметила, что все страны, оставшиеся на чемпионате мира-2018 являются членами альянса. В полуфиналах турнира сыграют Франция, Бельгия, Англия и Хорватия.

«Оставшиеся четыре команды на ЧМ-2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", — говорится в сообщении альянса.

Запись также доступна на странице НАТО в «Твиттере».

В субботу, 7 июля, состоялся последний четвертьфинал, в котором сборная России уступила Хорватии — 2:2 (3:4 — по пенальти). Полуфиналы состоятся 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве.