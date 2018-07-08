Дмитрий Песков: Путин болел за сборную России. Мы гордимся ими 

Путин пригласил Черчесова и футболистов на обсуждение итогов ЧМ-2018
Сборная России проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти) в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.
«Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», — приводит слова Пескова «Известия».
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.