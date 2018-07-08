Дмитрий Песков: Путин болел за сборную России. Мы гордимся ими

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная России проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти) в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

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